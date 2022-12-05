波蘭眾議院訪團來台 蔡英文明早接見
波蘭眾議院「波蘭台灣國會小組」主席安鄒（Waldemar Andzel）率團於今天抵達台灣，展開5天訪問行程。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將在明天上午於總統府內接見訪問團，就經貿、科技、教育等領域深入交換意見。
張惇涵說明，「波台國會小組」目前共有93位成員，是堅定支持台灣的重要力量，此行也是安鄒第三度訪台。此次訪團成員另包括波蘿芙斯佳副主席（Violetta Porowska）、波拉切克副主席（Jerzy Polaczek）、格拉巴契克副主席（Cezary Grabarczyk）等3位跨黨派副主席；以及柯拉耶夫斯基議員（Jarosław Krajewski）、索斯涅斯議員（Dobromir Sośnierz）、索音議員（Agnieszka Soin）等3位國會議員，共7位跨黨派成員。
張惇涵表示，近年波蘭與台灣國會交流密切深厚，波蘭各界更是堅定支持台灣的國際參與。特別是，在2021年9月全球深受疫情影響之際，安鄒及「波台國會小組」成員的大力支持，促成波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗；總統府也再次向波蘭政府及國會表達誠摯感謝。
張惇涵表示，台灣與波蘭是共享普世價值的民主夥伴，深化與中東歐國家合作鏈結，也是當前台灣對歐洲關係的發展重點。期盼透過此次面對面交流，進一步促進雙方在各領域的合作交流，讓台波民主夥伴關係更加緊密，並持續攜手強化全球民主韌性。
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