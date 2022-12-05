葉林傳黑道爭議挨批雙標 王鴻薇：他沒有前科

台北市第三選區（北松山、中山區）立法委員補選選戰登場，國民黨參選人王鴻薇頻攻民進黨參選人吳怡農背後有黑道相關人士，國民黨台北市議會副議長、中山區議員葉林傳也頻遭疑具黑道背景。王鴻薇說，葉林傳沒有前科，所以把葉林傳跟民進黨中常委黃承國相提並論，根本是轉移焦點。

王鴻薇今出席信義區行政中心及衛福大樓開幕啟用典禮，她說，外界質疑葉林傳應該是指一些側翼，或是要幫民進黨、吳怡農辯護的人，她重申，葉林傳沒有前科，所以把葉林傳跟民進黨中常委黃承國相提並論，根本是民進黨、側翼、1450等，想要轉移民進黨黑道問題而已。

另外，民進黨立委今上午在立院黨團舉行記者會，推動公職人員選舉罷免法第26條的修法。將公職人員選舉納入「排黑」，把「黑、金、槍、毒」也列為不得登記為候選人。

王鴻薇表示，奉勸民進黨不要再轉移焦點，因為民進黨的黑道問題，不是國民黨提出來，是包含立委何志偉、民進黨籍的退輔會副主委李文忠、吳怡農提出來的。

王鴻薇批評，發選罷法排黑，結果第一天內政部長徐國勇下台，掃黑第一天，內政部長下台，大家不會覺得很荒謬、很尷尬嗎？

媒體問及，葉林傳遭爆擔任營造公會理事長，強收1/1000承攬金額當年費，王鴻薇說，按照現在修法標準，葉林傳到底符合哪一個？葉林傳沒有前科，硬要被說是黑道，這不是抹黑，什麼叫抹黑。

另外，「趙介佑事件」吳怡農遭趙介佑之父趙映光打臉，媒體人張禹宣酸「大哥說話，小弟就閉嘴了！」

王鴻薇表示，趙映光是非常霸氣打臉吳怡農，吳怡農還說過去就過去，這不是非常奇怪，吳怡農之前不是霸氣說可以處理黑道問題，「結果黑道爸爸一發聲明，就立刻縮回去」，質疑吳怡農到底有沒有能力和魄力解決你身邊的黑道問題。

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