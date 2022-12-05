拒當政府橡皮圖章 民團籲讓身障者實質參與修法會議

立法院衛環委員會上周起逐條審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」，該法已15年未修，臺灣障礙者黑紙革命聯盟今舉行記者會抗議，質疑修法卻未納入障礙者的意見，最初討論會議也未邀請身障者，直到上周五臨時發文通知，僅兩天時間要身障者閱讀大量資料並出席活動，相當不友善。

臺灣障礙者黑紙革命聯盟召集人林君潔表示，本次修法中，障礙者本人的聲音都沒有回應到政策上，衛福部三年前召開會議討論法案，最近送行政院後，卻因為時間不足，表示要照該版本走，質問「這三年衛福部都在幹嘛？」

「修法程序不正義，也沒有顧及身障者心聲。」林君潔說，上周二抗議行動後，周五臨時通知今日召開臨時會議，龐大的資料根本沒辦法有充分的準備，更遑論短時間內請個人助理陪同與會，對障礙者來說是切身之痛；因此今日在會議上表達不滿後，以離席方式抗議程序不公。

台北市新活力自立生活協會教育推廣專員袁佳娣說，他自己是視障者，一、兩年前就開始將身障者意見傳達給立法委員，但此次依舊倉促修法，突襲會議，15年沒有修的法，這幾年都沒看到任何滾動，就要在短短一周內完成所有版本法條的討論，甚至被醫師公會阻擋，聽起來相當諷刺。

袁佳娣表示，以基隆復康巴士來說，只有提供長照使用，但對身心障礙者重要的社會參與的功能卻沒有提供，全國的支持政策參差不齊，能不能使用到足夠的資源，身心障礙者都要看自己的運氣。

台灣身心障礙自主生活聯盟秘書長莊棋銘表示，除了修法落實採納身障者意見外，目前法定服務都有自付額，很多障礙者反應自己並不是低收入戶但又面臨失業困境，身心障礙者薪資更僅一般人7成，怎麼有辦法支付這些，地方政府上設有種種門檻，自付額是一關、障權法又倉促修法無疑是雪上加霜。

臺灣障礙者黑紙革命聯盟今正式成立，由諸多身心障礙者民團共同組成，呼籲政府此次「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」修法討論會議，希望能夠有半數的身心障礙者「本人」與會討論，是真正實質參與，而不是形式上參與，幫忙政府背書。

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