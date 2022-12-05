綠營連爆抄襲 藍委：民進黨應自清論文

針對桃園市長鄭文燦、新竹市前市長林智堅與民進黨立委蔡適應的碩博士論文接連被認定抄襲，國民黨立委曾銘宗5日於記者會表示，論文抄襲涉及個人誠信與工作態度，不應輕縱。同黨立委賴士葆則說，鄭、林兩人論文指導教授都是現任國安局長陳明通，他的學生還有許多擔任要職，呼籲他們應「自清論文」。

陳明通別再閃躲

曾銘宗表示，從林智堅到鄭文燦，加上最近民進黨立委蔡適應，都陸續遭到學校撤銷碩士、博士學位，恐怕這只是冰山一角。他說，抄襲涉及個人誠信問題以及對工作的態度，假設在學時期就抄襲論文，代表個人誠信有問題，工作態度不嚴謹，未來豈能承擔重任？

國民黨立委費鴻泰指出，鄭文燦是民進中生代重量級政治人物，原本是民進黨新任主席、行政院長呼聲最高的人，遭到台大學倫會認定其碩士論文抄襲，撤銷其碩士學位，令人感嘆；特別的是，鄭文燦與林智堅的指導教授都是現任國安局長陳明通。

他進一步指出，陳明通指導過的碩士生有173人，大都是政治人物，分別位居政府官員、縣市首長和民代。總統蔡英文也藉由陳明通的人脈，鞏固英系人馬。費鴻泰指出，陳明通在面對碩士論文指導教授的質疑時，都狡辯回應「陳局長不回答陳教授的問題」，一昧閃躲問題。

呼籲綠營自清論文

費鴻泰痛斥，「無論是陳局長還是陳教授，都叫做陳明通，任何一位政府官員、政治人物，都要為過去做的事情負責」。他說，不管是局長，還是教授，都是同一個人，在擔任公職都要受到最嚴格、最高標準的檢驗。

賴士葆指出，「至今陳明通局長仍安坐在國安局長的位置，蔡英文總統一句話都不吭聲」。他呼籲，陳明通指導過的學生，還在檯面上的政治人物趕快「自清論文」。

國民黨書記長李德維則質問，許多民意代表都曾簽署過「酒駕就必須離開現有職務以示負責」的聲明，如今當涉及作弊、抄襲，遭學校撤銷學歷，難道不比酒駕嚴重嗎？他更向總統蔡英文喊話說，不要心存以拖待變、船過水無痕，以免令國人失望。

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