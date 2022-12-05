民眾黨新科議員訪立院 盼中央地方服務「一條鞭」

台灣民眾黨台北市黨部主委林國成今率北市、新北市五位準議員到立法院拜訪黨團，盼未來中央和地方一條鞭合作。

立院台灣民眾黨團總召邱臣遠說，民眾黨成立三年來兢兢業業，未來在台北市議會組成黨團後，五位立委也會傾囊相授政策推動、監督問政等技巧，若地方有窒礙難行、需要和中央溝通之處，立院黨團也會責無旁貸全力支持。

邱臣遠說，民眾黨從中央到地方，組織結構逐漸健全，服務會比別人更加倍，一個議員當五個用，一個立委當五個月，當「最強在野」。準台北市議員林珍羽說，民眾黨在立院有五席立委，雙北也有五位市議員，相信「五加五」力量定能「十全十美」為民服務。準北市議員陳宥丞表示，中央、地方連線做事、紮實服務，「五加五，大於十」力量無限。

林國成坦言，自己擔任市議員經驗中，碰過許多中央法規在地方窒礙難行的情況，反之，也有地方想做但中央不支持的情況，如大彎北段和士林區許多工程至今連審都不審，盼未來中央和地方緊密連結，推動對民眾有利的政策。

準新北市議員陳世軒舉例，新莊人每天通勤要經過的五股交流道，許多大型預算卡在中央，期盼民眾黨團能協助爭取推動，未來將與黨內民代好好合作，為雙北一日生活圈全力以赴。 民眾黨雙北議員當選人台北市議員張志豪（左一）、陳宥丞（左二）、林國成（左四）、黃瀞瑩（右三）、林珍羽（右二）、新北巿議員陳世軒（右一），上午前往立法院拜會民眾黨立法院黨團，由立委邱臣遠（右四）等一同接待。 記者黃義書／攝影

商品推薦