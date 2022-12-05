北市副議長葉林傳身份遭疑 綠委爆勒索業者行徑如黑道

台北市議會副議長葉林傳遭疑具有黑道背景，民進黨立委林淑芬今天說，在葉林傳擔任台灣區鋼構工程專業營造業同業公會理事長期間，他利用每個鋼鐵業「業必歸會」的規定訂定組織章程，明定會員收取的常年會費是每件工程承攬金額的千分之5，利用法律漏洞勒索業者的行徑宛如黑道。

林淑芬今天在臉書指出，在葉林傳擔任第一任台灣區鋼構工程專業營造業同業公會理事長期間，他利用每個鋼鐵業「業必歸會」的強制入會規定訂定組織章程，明訂會員收取的常年會費是每件工程承攬金額的千分之5。

林淑芬說，依據營造相關法律，如果業者沒有加入他們的公會，無法承攬政府任何工程，當時連國營事業、股票上市公司中鋼構及其他業者也都無法倖免於難，就是要繳每件工程承攬金額千分之5的會費。

林淑芬批評，這種收費鴨霸無理，葉林傳還白紙黑字地寫在組織章程裡面，最後被內政部要求修改，可想而知，正經營業的業者不願與這種吸血的黑道糾纏，只能另尋出路，所以不斷陳情，最後經過內政部多次協調，以其他建築工法申請公會，才擺脫吸血公會的魔手。

林淑芬再指，當時他們利用同一群理監事名單向內政部申請，同時還成立6個公會，「葉林傳是不是黑道？但是利用法律漏洞，壟斷公會組織，勒索業者，黑道一樣的行徑，不是嗎？」

林淑芬還說，她寫這篇貼文也覺得有壓力會怕，甚至還留下不自殺聲明，「本人身體健康與事事小心 ，絕對不可能做出任何自殺行為」。

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