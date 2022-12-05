國衛院第七任院長就職 司徒惠康是首位院內遴選出線

國家衛生研究院今天下午舉辦第七任院長司徒惠康院士就職典禮，司徒曾任國防醫學院院長，擁有少將軍銜，他也是首位由副院長接任院長的國衛院高層；他表示，未來將會繼續發揮協調整合資源的能力，幫助國內醫藥衛生研究的發展。

交接典禮現場，由衛生福利部部長同時也是國衛院董事長的薛瑞元擔任監交人，創院董事長張博雅資政、創院院長吳成文院士、國衛院諮詢委員會召集人張德明教授、擔任此次院長遴選委員召集人的陳建仁前副總統、陳時中前董事長以及醫藥衛生學術界許多專家學者皆出席觀禮並給予祝福。

薛瑞元表示，國衛院是國內唯一「任務導向」的醫藥衛生研究機構，感謝國衛院過去幾年疫情期間在疫苗、藥物、快篩試劑與流行病學的研發上努力不懈，提供政府在面對疫情的學術基礎，成為決策的最佳後盾，期許國衛院繼續作為國家醫藥衛生領域的智庫，一同為促進全民健康與福祉而努力。

陳時中也表示，有幸曾與國衛院一同參與建構精準健康照護體系、國家級的高齡醫學與健康福祉研究中心與生物製劑廠二廠及戰略平台資源庫的推動，感到與有榮焉。

正式卸下職務的前院長梁賡義表示，國衛院在學術與資源整合上的努力相信是有目共睹的，這幾年也積極推動科普教育，透過媒體及國衛院自己的PODCAST頻道，傳遞正確的醫藥衛生資訊。這是第一次由院內現任人員中選出院長，讓院務可以無縫接軌的推行，感到很欣慰。