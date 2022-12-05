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民進黨論文抄襲接二連三 黃偉哲：應建立論文制度

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
中選會委員許雅芬（左）今天頒發台南市長當選證書給黃偉哲。記者鄭惠仁／攝影
中選會委員許雅芬（左）今天頒發台南市長當選證書給黃偉哲。記者鄭惠仁／攝影

台南市長黃偉哲今天接受中選會頒發當選證書，他針對民進黨接二連三的論文抄襲案，認為政府應蓋建立一套論文制度，他表示，未推薦人選參加黨主席選舉，但被點名的都會給予考量。

黃偉哲說，論文是個人的狀況，不管有或沒有，但申訴程序要走，目前就有當事人提出申訴，而是否會影響2024大選或更遠，端賴整個論文制度的建立，政府在論文方面應要建立制度，以前有學術單位把關，現在則有比對軟體，當事人該提申訴就提申訴，予以尊重。

目前民進黨成立檢討小組，不管是中央、地方，或是治安、論文、個人、疫苗，都在做全面考量和檢討，檢討小組也會到各縣市去了解，也都會予以尊重。被問到是否有推薦黨主席參選人選，黃偉哲表示沒推薦，但浮上檯面的人會給予考量。

對於美麗島報董事長吳子嘉在直播時爆料，台南地檢署針對學甲槍擊案，傳喚郭再欽，郭指台南市議會議長郭信良叫人開槍。黃偉哲表示，不管是個人的爆料，或是有些人的放話，都需要專案小組最後經過檢調，把每個線索，抽絲剝繭之後，來做最後的偵查，才能得到比較接近的真相給全民一個交代。

對吳子嘉的爆料，郭再欽否認說郭信良叫人開槍，郭信良昨天也回應，認為郭再欽應該不會這麼說，因為在地方，大家知道的，坊間在傳的，都是直接認定88槍就是跟光電利益有關，除非郭再欽故意要轉移焦點，誤導檢方跟警方辦案，「那不可告人的秘密不就更大了」。

黃偉哲 台南市長 郭信良 論文抄襲

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