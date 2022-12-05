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PO台大撤銷鄭文燦學位回文 游智彬：續追代寫文獻造假

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
新黨游智彬PO出台大回文撤銷鄭文燦碩士學位，他表示後續會繼追代寫、參考文獻造假問題。圖／翻攝自游智彬臉書
新黨游智彬PO出台大回文撤銷鄭文燦碩士學位，他表示後續會繼追代寫、參考文獻造假問題。圖／翻攝自游智彬臉書

桃園市長鄭文燦碩士論文抄襲台大撤銷學位，檢舉鄭文燦論文案的新黨游智彬今天下午PO出台大回函撤銷鄭文燦碩士學位，游表示，他可以理解台大愛護校友鄭文燦的心，請大家不要苛責台大，尤其是第一線辦事人員，他們只是聽命行事。

面對論文抄襲爭議，鄭文燦今天就他在論文寫作階段部分來源沒有引述再度道歉，表示「願意承擔自己疏失」。對此，游智彬表示，鄭文燦只有就論文抄襲部分道歉，沒有對他指控的代寫、參考文獻造假兩個問題回應，後續他會繼續追問。

游智彬表示，原本台大要他今天去台大拿回函，結果今天上午收到台大的公文，台大一日三變拖延檢舉回函，他可理解台大愛護鄭文燦的心，請大家不要苛責台大。

游說，台大不是鄭文燦的台大，台大不是台大人的台大，台大是全台灣人民的台大，台大每年用了幾百億元經費，都是台灣人的血汗錢，台大所花的每一分錢剖開來都是台灣人民的血和淚，台大做出這樣的判決，代表道德高度是捍衛台大最後一道防線，沒有被政治壓力衝垮、沒有背信人民。

游智彬認為，台大的回函沒有提到鄭文燦論文其他細節，鄭文燦也只對論文抄襲回應，沒有對代寫、參考文獻造假問題回應，這是鄭的危機處理方式，但不能每次都是聲東擊西，他手上有鄭文燦整本論文資料細節，抄襲之外，他敢指控代寫、參考文獻造假部分都有所本文，後續他會繼續追問。

新黨游智彬PO出台大回文撤銷鄭文燦碩士學位，他表示後續會繼追代寫、參考文獻造假問題。圖／翻攝自游智彬臉書
新黨游智彬PO出台大回文撤銷鄭文燦碩士學位，他表示後續會繼追代寫、參考文獻造假問題。圖／翻攝自游智彬臉書

台大 鄭文燦 論文抄襲

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