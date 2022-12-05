PO台大撤銷鄭文燦學位回文 游智彬：續追代寫文獻造假
桃園市長鄭文燦碩士論文抄襲遭台大撤銷學位，檢舉鄭文燦論文案的新黨游智彬今天下午PO出台大回函撤銷鄭文燦碩士學位，游表示，他可以理解台大愛護校友鄭文燦的心，請大家不要苛責台大，尤其是第一線辦事人員，他們只是聽命行事。
面對論文抄襲爭議，鄭文燦今天就他在論文寫作階段部分來源沒有引述再度道歉，表示「願意承擔自己疏失」。對此，游智彬表示，鄭文燦只有就論文抄襲部分道歉，沒有對他指控的代寫、參考文獻造假兩個問題回應，後續他會繼續追問。
游智彬表示，原本台大要他今天去台大拿回函，結果今天上午收到台大的公文，台大一日三變拖延檢舉回函，他可理解台大愛護鄭文燦的心，請大家不要苛責台大。
游說，台大不是鄭文燦的台大，台大不是台大人的台大，台大是全台灣人民的台大，台大每年用了幾百億元經費，都是台灣人的血汗錢，台大所花的每一分錢剖開來都是台灣人民的血和淚，台大做出這樣的判決，代表道德高度是捍衛台大最後一道防線，沒有被政治壓力衝垮、沒有背信人民。
游智彬認為，台大的回函沒有提到鄭文燦論文其他細節，鄭文燦也只對論文抄襲回應，沒有對代寫、參考文獻造假問題回應，這是鄭的危機處理方式，但不能每次都是聲東擊西，他手上有鄭文燦整本論文資料細節，抄襲之外，他敢指控代寫、參考文獻造假部分都有所本文，後續他會繼續追問。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言