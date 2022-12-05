民進黨團推修法回應民意 杜絕黑金槍毒背景候選人參政

民進黨在九合一地方選舉大敗，外界將敗因指向民進黨與黑道關係匪淺，民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天表示，這陣子治安的議題引起很多討論，政府必須進行全面性的全國大掃黑，民進黨團也將提出《公職人員選舉罷免法》的修法，回應社會各界對黑金背景政治人物的疑慮。

民進黨團上午舉行 「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會，羅致政說明，這陣子以來治安的議題引起很多討論，民進黨團呼籲政府必須進行全國大掃黑，同時要全面性地肅槍與緝毒，這才是能夠最快回應民意、民怨的重要作為。

羅致政指出，根據警政署提供的資料，今年已經進行五波掃黑行動，不論是件數、人數、查獲的不法金額都創下歷史新高，站在立法部門的角度，民進黨團除了要求行政部門擴大掃黑、肅槍與緝毒，同時也會檢討相關的修法，第一階段就先從《公職人員選舉罷免法》開始進行調整。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，現行《公職人員選舉罷免法》規定，只有跟貪污、賄選相關的罪行才會剝奪參選的消極資格，其他罪行在執行完畢後都可以再選，民進黨團認為範圍有擴大的必要，因為公職人員不管是行政首長乃至於民意代表，他們掌握的相關資源跟權利都相當大。

黃世杰說，民進黨團建議《公職人員選舉罷免法》應該要比照《總統副總統選舉罷免法》，明定曾經觸犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》及《洗錢防制法》等法，經過法院判刑確定者，就要排除在參選公職的範圍。

黃世杰也說，民進黨團初步提出修法回應社會的民意，希望未來在委員會、院會能夠得到在野黨的支持，大家一起讓台灣的政治可以更清廉。

民進黨團副幹事長林靜儀指出，民進黨在黨內規章「公職候選人提名條例」本來就有排黑條款，但是現行的《公職人員選舉罷免法》沒有把《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》等法放進參選人資格裡面，因此民進黨團主張將「排黑規定」入法進行規範。

林靜儀強調，民進黨對內部的候選人本來就有這樣的要求，因此當社會有這麼高度的要求，民進黨團當然非常認同，希望接下來能夠把「公職排黑」的精神放入《公職人員選舉罷免法》，逐一列入不得登記為候選人的消極資格，希望讓台灣的政治與公職人員選舉更乾淨。

羅致政表示，民進黨團的立場非常清楚，就是要把黑、金、槍、毒都排除在候選人的參選資格，這是對於政治人物最高道德、最低法律下限的要求，更是民進黨團未來要推動的修法重點，希望其他政黨能夠表態支持修法，至於詳細的具體條文內容，還要再經過內部的討論跟研擬。

商品推薦