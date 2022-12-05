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台南正副議長選舉民進黨團1+3 3議員搶副議長

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市議會黨團接受正副議長參選登記，共有1人登記參選議長、3人要選副議長。記者鄭惠仁／攝影
民進黨台南市議會黨團接受正副議長參選登記，共有1人登記參選議長、3人要選副議長。記者鄭惠仁／攝影

眾所矚目的下屆台南市正副議長選舉，民進黨南市議會黨團接受正副議長參選登記，今天中午截止，議長部分一如各方所料僅有邱莉莉登記，副議長則有林志展、郭清華、李偉智登記，需經黨內協調，甚至假投票表決。

本屆正副議長選舉，民進黨推出邱莉莉、郭清華組合，但敗於脫黨的郭信良搭配無黨的林炳利，這次正副議長選舉，民進黨席次實質過半，除非有人跑票，否則十拿九穩。

邱莉莉他在市議員投票前已表態參選議長，部分議員也都表態支持並共推她再度角逐議長。民進黨台南市黨團從上月30日起接受正副議長參選登記，今天中午截止，議長部分僅有邱莉莉登記，副議長部分則有林志展、郭清華、李偉智登記。邱莉莉親市長派，林志展為新潮流、李偉智為市長派，郭清華屬獨行俠。

國民黨南市議會黨團明天將與無黨議員、無黨聯盟協商，討論是否共推正副議長人選。

台南市長黃偉哲日前參加民進黨南市議會黨團成立會議時，也以民進黨未來主席席補選為例，表示民主的程序還是要走，但是共識凝聚也是必要的，民進黨無論在中央或地方都沒有分裂的本錢，一定需要更加團結承擔新民意新氣象。

民進黨 郭清華 台南市長

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