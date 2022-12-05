台南正副議長選舉民進黨團1+3 3議員搶副議長

筆者過去曾撰文指出，在性騷擾問題中強調當事人主觀感受有重要意義，那是為了扭轉長期以來女性經驗不被傾聽、相信與重視的逆境，並且提醒我們從女性主體視角出發來討論性騷擾（而非獨尊男性的世界觀）。

2022-12-05 12:27