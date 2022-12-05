民進黨團推動修選罷法 納「黑、金、槍、毒」不得參選

民進黨立委羅致政、林靜儀與黃世杰上午在立院黨團舉行「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會，推動公職人員選舉罷免法第26條的修法。將公職人員選舉納入「排黑」條款，增加「組織犯罪防制條例、犯檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、洗錢防制法」，不得登記為候選人。

羅致政表示，民進黨本來就有排黑條款，既然社會現在對政治人物有黑金背景的疑慮，也要求高道德標準，因此黨團認為上至立委下至鄉鎮市長、村里長、議員等都一起處理，推動選罷法修法不得登記為候選人的部分。 民進黨立委羅致政、林靜儀與黃世杰上午在立院黨團舉行「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會，推動公職人員選舉罷免法第26條的修法。將公職人員選舉納入「排黑」，把「黑、金、槍、毒」也列為不得登記為候選人。記者黃義書／攝影

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