接黨主席呼聲高卻被論文案影響？ 鄭文燦正面回應

外傳桃園市長鄭文燦接任黨主席呼聲高，是否因為論文案影響，對此，鄭文燦今天上午表示，他想民進黨會有智慧來推出黨主席，來迎接總統大選跟立委的選舉，這點請大家不用擔心。

鄭文燦主持桃園市府出版「觀塘．塘觀」尋訪千塘之鄉的桃花源記新書發表會，他接受媒體聯訪，針對外傳接黨主席說法作出回應。

鄭文燦表示，民進黨的黨務調整，還是要形成黨內多數看法，他會抱著這樣態度來面對黨務改組，他想民進黨會有智慧來推出黨主席，來迎接總統大選跟立委的選舉，這點請大家不用擔心。 桃園市長鄭文燦（右三）主持「觀塘．塘觀」尋訪千塘之鄉的桃花源記新書發表會。記者曾增勳／攝影

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