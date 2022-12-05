宜蘭在野聯盟一致通過陳漢鍾參選副議長 與國民黨搭配
宜蘭縣議會在野問政聯盟今天上午開會討論下屆副議長人選，一致通過由陳漢鍾代表出馬角逐，陳漢鍾對此表示尊重，一般認為他將與國民黨團日前推出的議長人選張勝德搭配，不過民進黨陣營也不放棄爭取的機會。
大選過後，雖然藍、綠兩黨在宜蘭縣議會的席次都沒有過半，不過國民黨掌握多數席次，在34席中國民黨拿下13席、民進黨11席、在野問政聯盟10席。
國民黨宜蘭縣議會黨團日前開會決議推舉張勝德代表藍營角逐下屆議長；至於副議長部分，會中有人推薦由無黨籍的現任副議長陳漢鍾搭配，當時陳漢鍾受訪表示，今天與在野問政聯盟討論後再做決定。
今天上午在野問政聯盟開會討論時，連任與新科的10席議員中，黃定和議員未到場，大家一開始就討論副議長人選，與會者一致通過決議由陳漢鍾參選副議長，可望與國民黨議長候選人做搭配。
不過目前距離12月25日的正副議長改選尚有一段時間，民進黨陣營握有11席，目前也不放棄爭取的機會，不排除與任何政黨合作，至少希望能夠拿到1席副議長。
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