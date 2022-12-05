影／碩士論文被國圖館下架 鄭文燦道歉遺憾盼建立制度
桃園市長鄭文燦論文抄襲被台大撤銷碩士學位，國家圖書館今天將鄭文燦論文下架，對此，鄭文燦今天上午表示，這個事情因為是他自己在論文寫作階段，有部分的來源沒有引述，他願意就此來道歉，「這是我自己的疏失，我願意來承擔」。
鄭文燦主持桃園市府出版「觀塘．塘觀」尋訪千塘之鄉的桃花源記新書發表會，他接受媒體聯訪，對論文被國圖館下架作出回應。
鄭文燦表示，台大社科院學倫用現在嚴謹的學術標準，去檢視過去的論文，基於對台大的尊重、愛護，他會坦然接受，雖然有遺憾，不過未來應該建立起一套對這些問題處理的標準，台大學倫會的審議，是可以從道歉、修改論文到撤銷，不同層級的做法，這個未來應該也有建立制度的一個空間。
針對民進黨因為論文案，也傳出希望陳明通辭掉國安局長?鄭文燦表示，「各種討論我們都尊重」。
媒體問到，立委蔡適應論文案部分被撤銷，也傳出有人希望蔡請辭立委？鄭則以「好，謝謝」回應。
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