潘文忠：教育部尚未收到鄭文燦、蔡適應的訴願
教育部長潘文忠上午出席立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議併案審查「國家運動科學中心設置條例草案」等報告並備質詢。會前受訪就桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲及民進黨立委蔡適應博士學位遭撤銷，是否提出申訴一事。潘文忠表示教育部還沒有收到訴願的相關申請案，並指關於學生學位的論文，包含學士、碩士或博士，依照學位授予法，本來就是由學校依照相關的指導跟作業程序辦理審查跟學位的授予，若有抄襲或被檢舉等違反學倫案的部分，教育部也頒行有關學術倫理審查相關作業規範。
潘文忠表示，如有具體、具名提出相關學位論文有違反學術倫理，教育部要求各大學依照學位授予法及學術倫理審查相關作業要點，依照程序、規範來實施，不管哪所大學或研究所，都一致以這樣的規範向大學要求。
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