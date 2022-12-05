影／「陳局長」「陳教授」都叫陳明通 國民黨團批不要玩文字遊戲

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、立委費鴻泰、賴士葆，上午在黨團舉行「抄襲疑雲橫跨黨政軍媒 姑息才是蔡總統的國安危機」記者會， 指民進黨重量級的政治人物涉及論文抄襲事件，指導教授又是國安局長陳明通，其所指導的學生高達173位，多數是政治人物有官員、民代及縣市首長，蔡英文也借此鞏固「英系」。

每當外界對陳明通指導論文有問題詢問時，陳明通總以「陳局長」不回應「陳教授」問題來迴避。對此費鴻泰表示，不論「陳局長」或是「陳教授」都叫陳明通，不要玩文字遊戲，要求內閣改組第一個就應該該換的人就是陳明通。 國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、立委費鴻泰、賴士葆，上午在黨團舉行「抄襲疑雲橫跨黨政軍媒 姑息才是蔡總統的國安危機」記者會， 指民進黨重量級的政治人物涉及論文抄襲事件，指導教授又是國安局長陳明通，要求陳明通下台。記者黃義書／攝影

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