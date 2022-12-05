國民黨呼籲蔡英文對黑道爭議講清楚 別再神隱

國民黨今舉行「民進黨、吳怡農與黑道扯不清，還想切割？」記者會，指民進黨台北市第三選區立委參選人吳怡農被輿論質疑和黑道關係匪淺，並提出三點質疑，呼籲吳怡農、民進黨和蔡英文總統應針對近期黑道爭議說清楚講明白，要求「黑道入黨，蔡英文出來面對」。

桃園市議員當選人凌濤指出，吳怡農與趙映光、趙介佑以及民進黨中常委黃承國關係匪淺，但說法卻前後不一。12月2日吳怡農聲稱民進黨北市黨部評委會前召集人趙映光的兒子趙介佑是他開除、其父親是他請離開台北市黨部，結果12月3日趙映光立刻出來打臉稱自己沒被吳怡農請離開市黨部。

凌濤接著表示，吳怡農被打臉後當晚先護航黃承國，隔天再退縮，指出主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬，「前評召提出辭呈」，若此言屬實，等於他第一天說法根本是說謊。難道他有什麼不能為外界知道的資料在趙映光或趙介佑手上？到底在怕什麼？

凌濤強調，民進黨執政下，造成3死的台版柬埔寨案、鄭文燦涉入郭哲敏集團88會館等爭議頻傳，治安敗壞、黑金橫行，吳怡農跟黃承國、趙映光走得那麼近，當立委有膽質詢行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇嗎？如何質疑民進黨的黑金結構？徐國勇急著請辭，難道是無法解決民進黨的黑金結構？還是也有所涉入相關爭議？徐國勇、民進黨應對外出來說清楚。

文傳會主委洪孟楷表示，蔡英文曾稱要終結黑金，結果府院黨黑雲籠罩。到底是誰講黑道跟民進黨的關係？其實是說黑道殺人犯在核心的民進黨立委何志偉，說民進黨有黑道中常委的民進黨前立委李文忠，說民進黨黑道治國的前立委黃國昌跟館長，都是過去曾是民進黨黨員或是挺民進黨的人講的話。

洪孟楷說，民進黨要如何面對這些人的質疑？難道自己人說了還不算？吳怡農上周六發臉書要求黨中央處理黑道爭議，黨中央迄今卻已讀不回，是放生候選人，讓吳怡農自生自滅？針對種種涉黑爭議，民進黨作為執政黨，有責任有義務要向全民交代清楚。

洪孟楷並提出三點質疑：一，請問吳怡農呼籲民進黨對外說明，敢不敢直接呼籲民進黨中央開除有黑道背景的中常委黨籍？二，請問民進黨，九合一大選失去選民的認同，為何還要等到立院會期結束後才檢討內閣布局？民進黨心中有人民，還是只有派系？三，請問蔡英文，趙映光、趙介佑黑道入黨及人頭黨員爭議是在蔡任主席時發生，重用有黑道背景的國策顧問，難道還要持續神隱？

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