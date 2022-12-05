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健保部分負擔新制何時上路？ 薛瑞元：看經濟復甦狀況

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
衛福部長薛瑞元上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會舉行「全民健康保險制度之現況與展望」公聽會。記者林伯東／攝影
衛福部長薛瑞元上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會舉行「全民健康保險制度之現況與展望」公聽會。記者林伯東／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員會舉行「全民健康保險制度之現況與展望」公聽會，衛福部長薛瑞元上午出席被問到原訂今年5月中實施的「健保部分負擔新制」，因為疫情加上經濟考量，將延到明年上半年實施。部分醫界人士不滿新制一延再延，究竟何時才要上路？薛瑞元表示，大概12月底前應該不會宣布。

衛福部長薛瑞元（左）上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會舉行「全民健康保險制度之現況與展望」公聽會。記者林伯東／攝影
衛福部長薛瑞元（左）上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會舉行「全民健康保險制度之現況與展望」公聽會。記者林伯東／攝影

薛瑞元 疫情 健保

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