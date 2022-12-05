周玉蔻爆政府要發「10倍券」？行政院回應了

後疫情時期，政府是否再發振興券刺激消費，備受關注。媒體人周玉蔻今天在臉書透露，農曆年前全民都將收1萬元的紅包，並稱其為「10倍券」。行政院今天回應，相關意見及建議，政府都會注意。

前市議員王浩宇建議政府再發五倍券。行政院長蘇貞昌日前受訪時指出，對於受到疫情衝擊的相關需要更多扶助的弱勢民眾，政府會就財政負擔各方面來研擬，希望能夠照顧到更好。

針對近日有關5倍券或10倍券的相關媒體報導，行政院發言人羅秉成今表示，各界對於此類議題都有許多意見或建議，政府部門都會予以注意。

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