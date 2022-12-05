籲陳明通考慮去留 國民黨團將對陳指導的論文進行查證

民進黨政治人物論文抄襲事件持續延燒，執政黨立委呼籲國安局長、時任指導教授陳明通辭職。國民黨立法院黨團上午舉行「抄襲疑雲橫跨黨政軍媒 姑息才是蔡總統的國安危機」記者會，總召曾銘宗表示，不管是陳明通局長、陳明通教授或陳明通先生也好，現在是考慮去留的時候，請「陳明通先生回答陳明通先生的問題」。此外，國民黨也會針對陳指導的論文進行查證，釐清相關事實。

國民黨立委費鴻泰質問蔡英文總統：「妳真的相信妳的國安小組的人是清白的嗎？」陳明通掌握許多立委看不到的預算，但一個沒有誠信的局長講的話誰會相信？一個大家不相信的人蔡英文還敢讓他掌握自己的生命安全和國家的情報嗎？內閣改組第一個該換的就是陳明通。

國民黨立委賴士葆諷刺陳明通是「很會時間管理」，短時間內指導非常多人的論文（173篇），被諷刺「論文不通去找明通」，原來蔡英文政府的是學術詐騙集團，蔡總統也是台大的校友，為何對陳明通一句不吭。包括屏東縣長潘孟安還有好幾位民進黨政治人物和立委，請他們自清一下吧。

國民黨團書記長李德維表示，陳明通應該好好思考如何自處，怎麼樣來面對立法院和社會，解鈴還須繫鈴人，蔡英文要誠實面對這樣的狀況，不是以拖待變。論文抄襲如雪球般越滾越大，涉及抄襲的人到底該不該辭職？以立委酒駕就辭職為例，難道還要繼續戀棧？

曾銘宗表示，國民黨團認為林智堅、蔡適應和鄭文燦論文事件只是冰山一角，這些抄襲的人和指導教授都是不負責任，不能以學歷不等於能力來搪塞，抄襲涉及到誠信和工作態度。陳明通過去在立院答詢都說，「陳局長不回答陳教授的問題」，他要求「陳明通先生回答陳明通先生的問題」。

媒體詢問黨團，是否要求學校徹查陳明通所指導的173份論文，曾銘宗呼籲不管有無抄襲，這些學生都能夠出來自清，而國民黨也會大規模對這些論文進行查證，釐清相關事實。

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