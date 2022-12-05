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鄭文燦、蔡適應學位遭撤是否提訴願？ 潘文忠回應了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今天表示，目前尚未收到鄭文燦、蔡適應的訴願申請；至於林智堅訴願案，潘文忠表示，目前全案依照相關訴願程序進行中。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今天表示，目前尚未收到鄭文燦、蔡適應的訴願申請；至於林智堅訴願案，潘文忠表示，目前全案依照相關訴願程序進行中。記者趙宥寧／攝影

桃園市長鄭文燦的碩士學位遭台大撤銷、立法委員蔡適應的博士學位遭台北大學撤銷，政治人物學位論文引發各界關注。教育部長潘文忠今天表示，目前尚未收到鄭文燦、蔡適應的訴願申請；至於林智堅訴願案，潘文忠表示，目前全案依照相關訴願程序進行中。

立法院司法法制、教育及文化聯席審查「國家運動科學中心設置條例草案」案。有關林智堅、鄭文燦、蔡適應三人學位因論文案遭撤銷，各界關注三人是否有提出訴願申請。

潘文忠表示，目前尚未收到鄭文燦、蔡適應的訴願申請；至於林智堅中華大學、台灣大學的訴願案，潘文忠表示，目前全案依照相關訴願程序進行中。

潘文忠 蔡適應 鄭文燦

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