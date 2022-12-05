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與柯文哲選2024？黃珊珊：他需要什麼就幫什麼

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市前副市長黃珊珊今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。圖／引用自直播
北市前副市長黃珊珊今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。圖／引用自直播

九合一選舉落幕，北市前副市長黃珊珊今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，對於接下來是否加入民眾黨？黃珊珊說，「先休息啦，你很煩誒，一直問我，我還是會回答你先休息，不是每天都是選舉，人的生活不是每天都是選舉跟政治。」

主持人黃暐瀚也問黃珊珊，如果柯文哲2024選總統，到時候需要你，會不會幫柯？黃珊珊表示，「柯文哲卸任後，就看他自己的安排，他需要幫什麼，我就幫什麼」。

黃暐瀚追問，是否可能與柯搭擋正副總統？黃說，「沒有啊，他需要幫什麼就幫什麼」，對於是否加入民眾黨？黃說，「現在就是先休息一下，我們就是盟友跟戰友，這件事情是不會變的，看朋友需要什麼，朋友需要什麼就會去幫忙，未來可能性很多。」

主持人也問黃珊珊，蔡英文總統昨天邀集副總統賴清德等提出四大檢討，對於蔡總統的檢討，黃珊珊今天說，沒有謙虛以對，只有製造朝野對抗，還有中央地方合作之前不都是卡關。政治還是要回到公平正義、是非善惡，這是政治人物必須放在心上，必須以身作則的。

黃珊珊 九合一選舉 黃暐瀚

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