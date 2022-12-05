【專家之眼】孫曉雅對台政策丕變？

「美國在台協會」(AIT) 台北處長孫曉雅在台灣九合一選後舉行記者會表示，任何國家領導人都應尋求避戰，維持和平，這是在打臉蔡英文總統，還是甩鍋美國自己的責任？這次台灣九合一大選結果向全世界傳遞一個重要訊息，台灣人民愛好和平，不願成為美國的馬前卒與中國大陸兵戎相見。這個訊息是如此清晰，不僅美國、日本及周邊國家都看到了，作為美國的駐台代表自然要表達美國的立場。

首先，孫曉雅見風轉舵，一開始就強調所有國家都應該尋求避戰為最重要的目標。不過，難道她忘了是誰在鼓勵台灣走向烏克蘭化?誰在建議台灣延長兵役役期，甚至推動全民皆兵，與人民解放軍打一場不對稱戰爭，包括巷戰、都市戰、叢林戰等，以消耗中國大陸戰力？現在看到台灣人民以強大的民意告訴全世界，台灣不想捲入美國人想要的戰爭，孫曉雅趕快改口，但也忙著甩鍋，強調美國也主張避戰。

其次，眼見台灣人民並不想捲入美國人想要發動的戰爭，孫曉雅立刻回歸現實，認為蔡英文能力有限，再怎麼推動「抗中保台」也不會有效果，自然對蔡英文改言相向。既然在美國眼中，蔡英文已經無用，未來不論是「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)、「印太經濟架構」(IPEF)、美台「雙邊貿易協議」(BTA)，美國對與蔡英文政府的談判也興趣缺缺。

第三，在記者會中，孫曉雅將美台關係說成美台軍售關係，這是一個很重要的轉變。長期以來，美國官員或AIT處長提到美台關係時不太特別強調美台軍售關係，顯示在這次台灣九合一大選後，美國已對美台關係重新定位，認為美台關係的重心就是華盛頓與台北的軍售關係。

第四，孫曉雅提到台積電赴美設廠，但特別強調是台積電董事長張忠謀主動要求去美國設廠。不過，張忠謀在多次演講中都暗示是美國壓力要求他去設廠的。最近在曼谷「亞太經合會」(APEC)中，他表示美國副總統賀錦麗親自要求他再度赴美設廠，可見孫曉雅的說法大有問題。真相只有一個，究竟是孫曉雅的說法正確，還是張忠謀言之成理，希望能有一個公開的辯論讓真相大白。

這次台灣九合一大選後，美國似乎對台灣更為遙遠，拉開了更大的距離，主要是對蔡英文的不信任，認為她不再有能力號召「抗中保台」，只有改口說任何領導人都應避戰，充分顯示對蔡英文的失望。最後在台灣九合一大選後，華府對台北的態度已經在立場與態度上進行微調，恐怕是在敗選重挫之後另一個重大警訊。

商品推薦