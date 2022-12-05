快訊

乘客嗶一聲就燒錢！北捷僅這2路線賺錢 蔣萬安面對錢坑

【早晨財經速解讀】半導體裁員號角 格芯裁800人、0050 0056成分股大換血

北溪管道炸毀之謎：追蹤俄國金雞母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】孫曉雅對台政策丕變？

聯合報／ 陳一新/淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授
美國在台協會（AIT）上月29日舉行記者會，處長孫曉雅恭賀台灣舉行了一場充分展現選民意志的自由、公平選舉，孫也明確表示，美國軍售立場不變。記者程遠述／攝影
美國在台協會（AIT）上月29日舉行記者會，處長孫曉雅恭賀台灣舉行了一場充分展現選民意志的自由、公平選舉，孫也明確表示，美國軍售立場不變。記者程遠述／攝影

美國在台協會」(AIT) 台北處長孫曉雅在台灣九合一選後舉行記者會表示，任何國家領導人都應尋求避戰，維持和平，這是在打臉蔡英文總統，還是甩鍋美國自己的責任？這次台灣九合一大選結果向全世界傳遞一個重要訊息，台灣人民愛好和平，不願成為美國的馬前卒與中國大陸兵戎相見。這個訊息是如此清晰，不僅美國、日本及周邊國家都看到了，作為美國的駐台代表自然要表達美國的立場。

首先，孫曉雅見風轉舵，一開始就強調所有國家都應該尋求避戰為最重要的目標。不過，難道她忘了是誰在鼓勵台灣走向烏克蘭化?誰在建議台灣延長兵役役期，甚至推動全民皆兵，與人民解放軍打一場不對稱戰爭，包括巷戰、都市戰、叢林戰等，以消耗中國大陸戰力？現在看到台灣人民以強大的民意告訴全世界，台灣不想捲入美國人想要的戰爭，孫曉雅趕快改口，但也忙著甩鍋，強調美國也主張避戰。

其次，眼見台灣人民並不想捲入美國人想要發動的戰爭，孫曉雅立刻回歸現實，認為蔡英文能力有限，再怎麼推動「抗中保台」也不會有效果，自然對蔡英文改言相向。既然在美國眼中，蔡英文已經無用，未來不論是「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)、「印太經濟架構」(IPEF)、美台「雙邊貿易協議」(BTA)，美國對與蔡英文政府的談判也興趣缺缺。

第三，在記者會中，孫曉雅將美台關係說成美台軍售關係，這是一個很重要的轉變。長期以來，美國官員或AIT處長提到美台關係時不太特別強調美台軍售關係，顯示在這次台灣九合一大選後，美國已對美台關係重新定位，認為美台關係的重心就是華盛頓與台北的軍售關係。

第四，孫曉雅提到台積電赴美設廠，但特別強調是台積電董事長張忠謀主動要求去美國設廠。不過，張忠謀在多次演講中都暗示是美國壓力要求他去設廠的。最近在曼谷「亞太經合會」(APEC)中，他表示美國副總統賀錦麗親自要求他再度赴美設廠，可見孫曉雅的說法大有問題。真相只有一個，究竟是孫曉雅的說法正確，還是張忠謀言之成理，希望能有一個公開的辯論讓真相大白。

這次台灣九合一大選後，美國似乎對台灣更為遙遠，拉開了更大的距離，主要是對蔡英文的不信任，認為她不再有能力號召「抗中保台」，只有改口說任何領導人都應避戰，充分顯示對蔡英文的失望。最後在台灣九合一大選後，華府對台北的態度已經在立場與態度上進行微調，恐怕是在敗選重挫之後另一個重大警訊。

美國在台協會 蔡英文 孫曉雅

延伸閱讀

林聰賢父逝今公祭 蔡英文親致哀 被問鄭文燦論文案她這樣反應

鄭文燦為論文抄襲發聲明 朱立倫批蔡英文過去瞎挺也應道歉

「英系爭議多歷史罕見」 林濁水：鄭文燦敢檢討蔡英文嗎？

張忠謀：祝賀習近平是我自己的主意

相關新聞

【專家之眼】孫曉雅對台政策丕變？

「美國在台協會」(AIT) 台北處長孫曉雅在台灣九合一選後舉行記者會表示，任何國家領導人都應尋求避戰，維持和平，這是在打...

藍營第一槍…被拱選總統 侯友宜微笑

新北市長侯友宜昨天到新莊辦謝票感恩茶會，前台北縣副縣長蔡家福說，「我們做好準備，二○二四一起努力，繼續支持侯友宜。」但對...

觀察站／錯過2024難再來 如何轉身考驗侯友宜

新北市長侯友宜破紀錄大勝對手四十五萬票贏得連任，被視為二○二四總統大選最強人選。剛連任成功的他，若請假參選，恐背上「落跑...

兩岸論述沒新招 賴清德2024恐難過選民這關

民進黨地方選舉大敗後，派系內鬥逐漸白熱化，誰可望代表民進黨參選2024年總統選舉，副總統賴清德似乎暫居領先，但這次地方選舉民眾已經清楚表達立場，如何維持和平的兩岸關係，絕對是2024年最重要的課題，有「台獨金孫」外號，自稱是務實台獨工作者的賴清德，如果對兩岸關係的論述，停滯不前，甚至提不出破冰具體作法，面對總統選舉，恐怕還是過不了台灣選民這一關。

事實查核中心遭側翼圍攻 總編審轟真的有夠「豬隊友」

非政府組織（NGO）台灣事實查核中心總編審陳慧敏今天表示，側翼正在攻擊台灣事實查核中心，他們惡意挑選一則生活題，用酸的、...

悼念江澤民被列總統可能人選？朱立倫：黨主席該表達的

中共前領導人江澤民離世，新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫都表達哀悼之意，被新華社列入悼念名單，外界解讀中國大陸把2人列為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。