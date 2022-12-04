事實查核中心遭側翼圍攻 總編審轟真的有夠「豬隊友」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣事實查核中心在臉書發文說明，最近網路上流傳「好消息分享：臺北市凱撒飯店2樓的自助餐，60歲以上民眾打6折，優惠到今年底」，該訊息是台北凱撒大飯店在2018年推出的優惠活動，訊息已經過期。圖／取自台灣事實查核中心臉書
台灣事實查核中心在臉書發文說明，最近網路上流傳「好消息分享：臺北市凱撒飯店2樓的自助餐，60歲以上民眾打6折，優惠到今年底」，該訊息是台北凱撒大飯店在2018年推出的優惠活動，訊息已經過期。圖／取自台灣事實查核中心臉書

非政府組織（NGO）台灣事實查核中心總編審陳慧敏今天表示，側翼正在攻擊台灣事實查核中心，他們惡意挑選一則生活題，用酸的、用罵的砲火猛烈攻擊查核中心，選舉結束時大家都說側翼是頭號戰犯，讓她直言「側翼真的有夠豬隊友，早日擺脫他們，才可能得民心」。

台灣事實查核中心前天在臉書發文說明，最近網路上流傳「好消息分享：臺北市凱撒飯店2樓的自助餐，60歲以上民眾打6折，優惠到今年底」，該網傳訊息是台北凱撒大飯店在2018年推出的優惠活動，訊息已經過期，近期沒有這樣的折扣行銷活動，傳言為過時資訊，因此為錯誤訊息。

陳慧敏今天在臉書表示，側翼正在攻擊台灣事實查核中心，他們攻擊的手法很簡單，就是挑選查核中心發布的一則生活題，然後群力在留言區大罵，批評台灣事實查核中心查核一些不重要的小事。

不過，陳慧敏指出，就在這個攻擊的當下，台灣事實查核中心才打完選後一周的另一波假訊息戰，假訊息包括挪用桃園監票影片攻擊屏東作票，瞎掰假數據說高雄作票，亂扯憲法可以幫助屏東驗票。

陳慧敏強調，從選前到選後，查核中心還沒有喘一口氣來，這一週看似選舉完畢，但是他們仍火力全開地在發布報告，尤其是選務謠言，另外還努力盯住白紙革命，找到可以發的、能夠做的、有必要做的謠言就做進去。

陳慧敏批評，就在這樣的時間點，側翼竟然上門來戰，毫不留情，惡意挑選一則生活題，用酸的、用罵的砲火猛烈攻擊台灣事實查核中心。

陳慧敏指出，實際上粉專滑一滑前後，全部都是政治題，「難道，他們不會滑手機？」他們刻意挑選生活題，惡意發動攻擊，讓單則生活題報告增強觸及率，也挑動網友來攻訐和發酸文。

陳慧敏表示，選舉結束時大家都說側翼是頭號戰犯，「是不是戰犯，我不是選舉專家，也無從評論起」，台灣事實查核中心被側翼找上門來戰，但是他們要罵也不識字、不用功，不看查核中心在同一天前後發布的政治、社會重要議題報告和文章，就胡亂貼標籤，亂戰一通。

陳慧敏更直言，側翼真的有夠「豬隊友」，早日擺脫他們，才可能得民心，「側翼，到底是想要做什麼？但我也不會怕你們。」

側翼 屏東

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