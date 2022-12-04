蔡總統開會檢討敗選 國民黨：別再將問題推給大陸認知作戰
蔡英文總統今邀集黨內高層舉行會議，檢討九合一敗選。總統府發言人張惇涵表示，今天會議有四個重點，包括執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央地方共同合作；並確保國家的安全與利益，尤其國際情勢上中國對台的威逼與認知作戰。國民黨呼籲民進黨政府，別再自我感覺良好，別再傲慢對待人民，別再將問題推給中國大陸的認知作戰。
張惇涵指出，國際局勢從美中競爭、烏俄戰爭以來，所引發的政治、經濟衝擊，在在都影響兩岸關係及區域和平穩定。尤其中國對台灣的威逼情勢更為明顯，且在認知作戰推波助瀾下，台灣人民也會憂慮台海發生軍事衝突的可能。但與會者皆認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國方面也是如此。
針對府院與各部會下一個階段的布局，張惇涵表示，將在立法院會期結束後，進行檢討。執政團隊要穩定政局，也要開創新局。
國民黨強調，如果內閣遲遲不動如山，沒有人負起政治責任，只會讓人民認為民進黨缺乏反省的能力。呼籲執政黨應更深刻謙恭反省，並迅速回應人民的質疑。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】你家村里長換人了嗎？未來4年厝邊大小事都找他
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言