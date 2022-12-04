蔡總統開會檢討敗選 國民黨：別再將問題推給大陸認知作戰

蔡英文總統今邀集黨內高層舉行會議，檢討九合一敗選。總統府發言人張惇涵表示，今天會議有四個重點，包括執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央地方共同合作；並確保國家的安全與利益，尤其國際情勢上中國對台的威逼與認知作戰。國民黨呼籲民進黨政府，別再自我感覺良好，別再傲慢對待人民，別再將問題推給中國大陸的認知作戰。

張惇涵指出，國際局勢從美中競爭、烏俄戰爭以來，所引發的政治、經濟衝擊，在在都影響兩岸關係及區域和平穩定。尤其中國對台灣的威逼情勢更為明顯，且在認知作戰推波助瀾下，台灣人民也會憂慮台海發生軍事衝突的可能。但與會者皆認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國方面也是如此。

針對府院與各部會下一個階段的布局，張惇涵表示，將在立法院會期結束後，進行檢討。執政團隊要穩定政局，也要開創新局。

國民黨強調，如果內閣遲遲不動如山，沒有人負起政治責任，只會讓人民認為民進黨缺乏反省的能力。呼籲執政黨應更深刻謙恭反省，並迅速回應人民的質疑。

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