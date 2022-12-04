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悼念江澤民被列總統可能人選？朱立倫：黨主席該表達的
中共前領導人江澤民離世，新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫都表達哀悼之意，被新華社列入悼念名單，外界解讀中國大陸把2人列為角逐總統的可能人選。朱立倫今天表示，國民黨希望兩岸和平，這是身為黨主席應該要表達的。
日前，新華社以「港澳台各界沉痛悼念江澤民同志」報導，列出台灣各界對江澤民辭世的悼念，國民黨主席朱立倫與台北市長侯友宜都在列。對於外界解讀是2024年總統人選，朱立倫今天到宜蘭感恩茶會受訪時指出，這件事代表一個世代的結束，向家屬表達悼念，國民黨立場就是希望兩岸和平，這是身為主席應該表達。
此外，台北市第3選區立委補選，民進黨質疑國民黨台北市副議長葉林傳有黑道背景，批評國民黨要動用黑道幫王鴻薇輔選？朱立倫表示，葉林傳是台北市議員及副議長，不要隨便談話，王鴻薇擔任16年實在、清白的市議員，獲得選民肯定，民進黨的烏賊戰不要打得太離譜。
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