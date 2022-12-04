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學甲轟88槍！吳子嘉爆料綠中執委指郭信良「幕後教唆」 雙方都否認
名嘴吳子嘉昨晚8點在「董事長開講」直播節目中爆料，台南地檢署檢察官已傳喚民進黨中執委郭再欽作證，郭再欽向檢察官表示學甲88槍槍擊案幕後教唆者是台南市議長郭信良。郭再欽說，根本沒有像吳子嘉爆料的「告訴檢方郭信良叫唆人去開槍」這回事。
郭信良也否認教唆人去開槍，他說，他想郭再欽應該不會這麼說，因為在地方，大家知道的，坊間在傳的，都是直接認定88槍就是跟光電利益有關，除非郭再欽故意要轉移焦點，因而誤導檢察官跟警方辦案，那不可告人的秘密不就更大了。
郭再欽表示，檢察官確實有傳喚他作證，詢問相關案情，基於檢方偵查不公開，他不能透露內容，不過他把他認識的相關人士、知道的事情都告訴檢察官，但是內容和吳子嘉所說的大有出入。
郭再欽說，根本沒有像吳子嘉爆料的「告訴檢方郭信良叫唆人去開槍」這回事，沒有證據他不會講這種話，要是真的這樣講、那檢察官就應該宣布破案了，他不認識吳子嘉，不知道他為什麼要說這些。
台南地檢署說，學甲槍擊案全案仍由檢察官指揮警方偵辦調查中，偵查內容不公開，郭是上周經檢察官傳喚作證，至於槍手及幕後教唆者，仍在偵辦釐清。
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