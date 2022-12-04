她批黃國昌淪館長打手 「愧對自己法律人身分」

網紅「館長」陳之漢近日對執政黨頻頻開砲，近日找來前時代力量立委黃國昌痛批黑道治國，揚言明年要走上街頭號召下架民進黨，台灣基進性別發展部主任吳欣岱今天表示，黃國昌已經淪為館長之流、變成打手，辜負過去很多人對他與時代力量的支持，更愧對自己的法律人身分。

吳欣岱上午在臉書以「黑道的定義是什麼啊？」為題發文指出，如果黑道的定義是「成群結隊的有前科的人」，那陳之漢領導的成吉思汗不就是一個幫派，況且陳之漢酸別人是黑道，「自己成吉思汗裡面一堆有前科的不說，黃國昌倒是從善如流嘛」。

吳欣岱說，黃國昌跟他的協會「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」選前統計全國有前科的民意代表候選人，就已經刻意忽略0%前科的台灣基進，現在又跑去說要辦黑道政府遊行，要求總統蔡英文下台，「欸你不是法律人？你自己的協會統計國民黨黑道最多欸，有事嗎？」

吳欣岱表示，黃國昌已經淪為館長之流、變成打手，真的很辜負過去學運期間很多人對他及時代力量的支持，更愧對自己的法律人身分。

吳欣岱說，這整件事情根本是假議題，「不是我覺得黑道沒關係，而是自己親身參與過，知道選舉花錢花資源」，而在這樣參政門檻高的情況之下，有金主、地方勢力介入是很難拒絕的事。

吳欣岱表示，台灣基進用小額募款做到了，但知名度很難拉起來仍然是事實，「我們擇善固執的很多策略選擇，至今也還在陰魂不散」，要就來討論選制討論結構性的問題，否則上哪裡遊行能改變什麼。

商品推薦