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影／大陸新一波疫情是否影響小三通？ 蘇貞昌：謹慎因應
針對中國大陸疫情有變是否會影響小三通問題，行政院長蘇貞昌今天上午出席彰化扇形車庫啟用100周年慶祝活動時，接受媒體採訪時表示，對於大陸或者其他任何國家的疫情，我們都緊密盯住，絕不能因為我們走到一個階段，而別人的疫情又來影響我們，所以我們都會謹慎因應。
媒體向蘇貞昌提問，針對中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝認為大陸疫情有變，尤其農曆春節春運可能會引發新一波的疫情，這樣是否會影響小三通？或者是大陸觀光客來台的時間點？
蘇貞昌說，依大陸政府自己發布的資料和訊息，大陸的疫情確實一直在變化，我們要非常小心謹慎，一如同2019年底新冠肺炎疫情剛發生時，全世界都還不知情，也還不知警惕，台灣是第一個登機檢疫的國家，我們非常感謝國人同胞，大家都能配合指揮中心的防疫規範，今天我們才能安全地走到這裡，而且開放國門，開放歡迎觀光客進來，這個成果是很不簡單的。
他說，但大陸或者其他任何國家的疫情，我們都緊密盯住，絕不能因為我們走到一個階段，而別人的疫情又來影響我們，所以我們都會謹慎因應。
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