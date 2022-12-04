吳怡農深陷黑道黨員風暴 蘇貞昌：民進黨要好好處理

針對民進黨徵召角逐台北市立委補選的吳怡農深陷黑道黨員風暴，並喊話黨中央盡快處理黃承國問題，行政院長蘇貞昌今天上午出席彰化扇形車庫啟用100週年慶祝活動時，接受媒體採訪時表示，民進黨敗選後，要好好地聽取各方的意見，很誠懇地、嚴謹地來檢討，各種意見都應該要好好地考量、好好地處理。

並有媒體問到新竹市長當選人高虹安詐領助理費案， 傳出已有人員列被告被約談一事 ，是否會影響高虹安的就職？蘇貞昌表示，司法的事情由司法機關依照法律進行，該怎麼辦，就怎麼辦。

媒體詢問蘇貞昌有關鄭文燦跟蔡適應接連被撤銷學位，是否重擊民進黨的形象？還有外界呼籲國安局長陳明通應該要下台負責的問題。蘇貞昌沒有正面回應，只表示民進黨敗選後，社會各界有很多的指教，每一張選票也都代表一個期待，要好好地聽取各方的意見，很誠懇地、嚴謹地來檢討，各種意見都應該要好好地考量、好好地處理，而相關學術的問題，就由學術機關依相關的程序來處理，每一個人就自己的各種情勢有自己的判斷，「我們都尊重」。

行政院長蘇貞昌今天上午出席彰化扇形車庫啟用100週年慶祝活動時，接受媒體採訪時表示，民進黨敗選後，要好好地聽取各方的意見，很誠懇地、嚴謹地來檢討。記者劉明岩／攝影 行政院長蘇貞昌今天上午出席彰化扇形車庫啟用100週年慶祝活動時，接受媒體採訪時表示，民進黨敗選後，要好好地聽取各方的意見，很誠懇地、嚴謹地來檢討。記者劉明岩／攝影 行政院長蘇貞昌今天上午出席彰化扇形車庫啟用100週年慶祝活動時，接受媒體採訪時表示，民進黨敗選後，要好好地聽取各方的意見，很誠懇地、嚴謹地來檢討。記者劉明岩／攝影

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