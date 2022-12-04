吳怡農深陷黑道黨員風暴 蘇貞昌：民進黨要好好處理

針對民進黨徵召角逐台北市立委補選的吳怡農深陷黑道黨員風暴，並喊話黨中央盡快處理黃承國問題，行政院長蘇貞昌今天上午出席彰化扇形車庫啟用100週年慶祝活動時，接受媒體採訪時表示，民進黨敗選後，要好好地聽取各方的意見，很誠懇地、嚴謹地來檢討，各種意見都應該要好好地考量、好好地處理。
並有媒體問到新竹市長當選人高虹安詐領助理費案， 傳出已有人員列被告被約談一事 ，是否會影響高虹安的就職？蘇貞昌表示，司法的事情由司法機關依照法律進行，該怎麼辦，就怎麼辦。
媒體詢問蘇貞昌有關鄭文燦跟蔡適應接連被撤銷學位，是否重擊民進黨的形象？還有外界呼籲國安局長陳明通應該要下台負責的問題。蘇貞昌沒有正面回應，只表示民進黨敗選後，社會各界有很多的指教，每一張選票也都代表一個期待，要好好地聽取各方的意見，很誠懇地、嚴謹地來檢討，各種意見都應該要好好地考量、好好地處理，而相關學術的問題，就由學術機關依相關的程序來處理，每一個人就自己的各種情勢有自己的判斷，「我們都尊重」。
台北市警察局長安東路派出所已婚吳姓所長，因與女子不當交往，近日主動報告上級，所屬中山警分局獲悉後介入調查屬實，昨報請市警...
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外交部今天表示，美國愛達荷州州長李睿德伉儷於12月4日至7日率領經貿考察團訪台，外交部表達誠摯歡迎。訪團此行將晉見蔡英文...
九合一大選開票日當天，民進黨立委何志偉在節目上落淚，痛批陳時中團隊「黑道進決策圈」，立即掀起風波。不僅有綠營支持者罵批何志偉，希望民進黨能懲處他；同時也傳出九合一選舉大敗之後，蔡英文總統28日中午邀請陳時中競選團隊在官邸餐敘，便當會成了指責何志偉的「批鬥大會」。
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民進黨選戰大敗，蔡英文辭去黨主席，期許「中壯世代共同扛責」，但這次選舉結果，民進黨指標性中壯世代林佳龍、鄭文燦、林右昌身受重傷，不是敗選就是交棒失敗；選後鄭文燦在高層期待以及各派系「不反對」情況下，原有機會扛下閣揆或黨魁重任，如今鄭卻遭受「論文門」逆襲，讓民進黨接下來的權力布局，陷入進退兩難的窘境。
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