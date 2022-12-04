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美愛達荷州長今率經貿考察團訪台 深化產業夥伴關係

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部北美司司長徐佑典（右）代表外交部歡迎美國愛達荷州州長李睿德伉儷（左）率經貿考察團訪台。圖／外交部提供
外交部北美司司長徐佑典（右）代表外交部歡迎美國愛達荷州州長李睿德伉儷（左）率經貿考察團訪台。圖／外交部提供

外交部今天表示，美國愛達荷州州長李睿德伉儷於12月4日至7日率領經貿考察團訪台，外交部表達誠摯歡迎。訪團此行將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮款宴。

外交部表示，李睿德也將見證台灣與愛達荷州簽署商機交流暨產業合作備忘錄，進一步深化雙方在相關產業的夥伴關係。另將拜會台中市政府、台北市進出口商業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會等機構，並參訪相關企業拓展商機。

外交部指出，李睿德十分友台，曾分別於2011年擔任副州長時率州議會領袖團來台訪問；2019年初任州長時，也將台灣列為出訪首站；11月李睿德州長順利連任後，即決定再度率經貿團來訪。台灣與愛達荷州經貿關係緊密，2021年我國成為愛達荷州全球最大進口國，過去連續3年也是愛州全球第2大貿易夥伴。

外交部表示，今年9月外交部籌組的「農業貿易友好訪問團」訪問愛達荷州時，李睿德亦親自熱烈接待。此次李睿德率經貿考察團訪問台灣，期待能進一步強化雙方已十分緊密、且互利互惠的夥伴關係。

外交部 考察 蔡英文

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