美愛達荷州長今率經貿考察團訪台 深化產業夥伴關係
外交部今天表示，美國愛達荷州州長李睿德伉儷於12月4日至7日率領經貿考察團訪台，外交部表達誠摯歡迎。訪團此行將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮款宴。
外交部表示，李睿德也將見證台灣與愛達荷州簽署商機交流暨產業合作備忘錄，進一步深化雙方在相關產業的夥伴關係。另將拜會台中市政府、台北市進出口商業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會等機構，並參訪相關企業拓展商機。
外交部指出，李睿德十分友台，曾分別於2011年擔任副州長時率州議會領袖團來台訪問；2019年初任州長時，也將台灣列為出訪首站；11月李睿德州長順利連任後，即決定再度率經貿團來訪。台灣與愛達荷州經貿關係緊密，2021年我國成為愛達荷州全球最大進口國，過去連續3年也是愛州全球第2大貿易夥伴。
外交部表示，今年9月外交部籌組的「農業貿易友好訪問團」訪問愛達荷州時，李睿德亦親自熱烈接待。此次李睿德率經貿考察團訪問台灣，期待能進一步強化雙方已十分緊密、且互利互惠的夥伴關係。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言