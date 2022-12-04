警所長涉不當交往拔官！游淑慧嘆：綠能你不能 這人還升官

台北市警察局長安東路派出所已婚吳姓所長，因與女子不當交往，近日主動報告上級，所屬中山警分局獲悉後介入調查屬實，昨報請市警局核記吳姓所長1大過處分，調離主管職務。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書大嘆「官大學問大、有關係就沒關係」，連公務人員行為規範都雙標。

游今天在臉書表示，中山分局1名已婚吳姓所長，遭檢舉與女子過從甚密，且不正當交往，局內督察組立即介入調查，發現吳姓所長未能以身作則，違反警紀規定，祭出1大過重懲並調離非主管職務。

游淑慧說，衛福部醫福會執行長王必勝驚爆不倫小15歲的林姓護理師且外遇生子，王坦言與林女曾有過長時間不適當關係。但結果是衛福部前部長陳時中包庇送暖，呼籲外界給他一個機會，最後還能升官、接棒指揮官。

游說，這種刑不上士大夫的特權，也讓基層公務員心寒。「綠能，我們都不能。」

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