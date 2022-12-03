黃敏惠東區晚會登場 鄭麗文、王鴻薇到場力挺

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議會國民黨團議員輪番推薦黃敏惠。記者李宗祐／攝影
嘉義市議會國民黨團議員輪番推薦黃敏惠。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人黃敏惠今晚於嘉義市東區的九華山地藏庵，舉辦「感謝有您‧幸福+1」晚會，現場支持者熱情高喊凍蒜，令黃敏惠感動落淚；立委鄭麗文、台北市議員王鴻薇等人上台助講，市議會國民黨團也上台懇託。黃敏惠擔心投票率太低，喊話民眾12月18日出門投票。

立委鄭麗文表示，嘉義市這一場選舉非常重要，北港溪以南再見藍天，要靠黃敏惠。嘉義市是民主聖地，所以這一次的選舉，剛好示範給全台灣全世界的人民看，這一張選票，代表台灣人不愛戰爭，愛和平，拒絕貪腐、愛清廉，也代表嘉義市民反對獨裁，只要民主。

王鴻薇表示，很多人都說是她批鬥林智堅的論文抄襲，當時她被大家說潑髒水，但是她勇敢走過來，也證實自己是對的。這次嘉義市長重行選舉，黃敏惠也很辛苦，因為對手有非常多的資源，有很多人來幫他輔選，這個時候 更要讓黃敏惠感受到大家對她的溫暖。

黃敏惠一進到會場掀起晚會高潮，不少民眾聲嘶力竭為她加油，民眾的熱情相挺直到上台她仍激動不已，擦拭淚水後她表示，嘉義人在很難過的時候，更會展現氣魄，可以很溫柔，但是也可以很堅持。她感謝4年前艱困時，鄉親大家團結，用一張張選票讓她贏得選戰，但這也是責任的開始。

她表示，選舉時什麼話都會講，但嘉義人有智慧，不分藍綠會找出讓城市出色人選，嘉義是彩色，謠言不要輕信，不要怕，嘉義人挺嘉義人挺在地人，一齊基層對抗高層。

黃敏惠提及任內建設包括2020幸福城市全國第一、2021施政滿意度全國第一、2022年遠見五星市長。她表示，執政以來最大的願景，就是全齡共享，世代宜居，成功帶動在地經濟，達到「西區大發展、東區大進步」，打造樂齡勇壯城，提升醫療品質。

黃敏惠誠懇拜託大家，如果12月18日大家不出來投票 就是把選擇權給別人，12月18日讓嘉義市一起寫歷史，大家集中選票，支持讓嘉義市進步的人。

現場民眾熱情參與擠爆地藏庵廟前廣場。記者李宗祐／攝影
現場民眾熱情參與擠爆地藏庵廟前廣場。記者李宗祐／攝影
現場支持者的熱情相挺，嘉義市長黃敏惠感動不已。記者李宗祐／攝影
現場支持者的熱情相挺，嘉義市長黃敏惠感動不已。記者李宗祐／攝影
對於現場支持者的熱情相挺，嘉義市長黃敏惠感動落淚。記者李宗祐／攝影
對於現場支持者的熱情相挺，嘉義市長黃敏惠感動落淚。記者李宗祐／攝影
台北市議員王鴻薇上台助講。記者李宗祐／攝影
台北市議員王鴻薇上台助講。記者李宗祐／攝影
立委鄭麗文表示，嘉義市這一場選舉非常重要，北港溪以南再見藍天，要靠黃敏惠。記者李宗祐／攝影
立委鄭麗文表示，嘉義市這一場選舉非常重要，北港溪以南再見藍天，要靠黃敏惠。記者李宗祐／攝影
知名演員鳥來嬤上台推薦。記者李宗祐／攝影
知名演員鳥來嬤上台推薦。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）展現選戰氣勢。記者李宗祐／攝影
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嘉義 黃敏惠

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