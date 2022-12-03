金門女戰神病倒！ 陳玉珍突PO病榻照：指數超標幾十倍
有「金門女戰神」之稱的國民黨立委陳玉珍今（3）日晚間突在臉書透露，因為長期頻繁往來台灣、金門兩地，身體不堪負荷病倒，甚至寫下「有的指數超標幾十倍」，無奈之下只能告假住院調養。
陳玉珍在臉書PO文，只見她貼出打點滴畫面，嘆道除了必須一大早趕赴立法院開會，金門各地的婚喪喜慶場合也盡可能親自到場，長期台灣、金門兩地奔波下，體力終於不堪負荷病倒。
陳玉珍表示，「毅力很強，但是身體還是會抗議的」、「跟去年四月一樣，有的指數超標幾十倍」，無奈之下只能聽從醫師指令乖乖躺在醫院靜養，陳表示下周的行程只好取消、先向各界告假。
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