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宜蘭國民黨團「英雄所見略同」 副議長搭配無黨籍達共識

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
國民黨團開會討論，達成共識推舉張勝德（如圖）角逐議長，副議長部分建議搭配無黨籍陳漢鍾。記者林佳彣／攝影
國民黨團開會討論，達成共識推舉張勝德（如圖）角逐議長，副議長部分建議搭配無黨籍陳漢鍾。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣議會正副議長月底改選，國民黨團開會討論，大多認為藍占多數席次，必須要有自己的議長人選且一定要拿下，會中決議推舉議長張建榮的兒子張勝德角逐，由於13席未過半，不少議員思考勢必要尋求合作，有人直言不可能「藍綠配」，建議搭配現任無黨籍副議長陳漢鍾，大家「英雄所見略同」很快就達共識，目前也沒其他組合。

國民黨團13名新當選議員前天討論正副議長選舉人選，據悉黃浴沂一開始毛遂自薦，然而在場大家似乎心中都有底，陳鴻禧提名議長兒子張勝德選議長，林岳賢建議副議長可找無黨籍陳漢鍾合作，黃對此頗有微詞。

原本有意爭取議長的國民黨李清林意外落選，有可能與張勝德搭配副議長的國民黨陳金麟也沒當選，打亂全盤布局，黨內私下多少都在討論各種組合。

有議員提到，國民黨一定要拿下議長這席，不能讓別的黨團拿走，另名議員則說，與會的人對於推舉張勝德沒有異議，應與議長張建榮得人和，大家也能夠接受其子出來選；至於副議長找誰，考量國民黨13席，勢必要尋求外部合作，才能達到席次過半。

林岳賢推薦無黨籍陳漢鍾，原因在於陳這屆與國民黨搭配副議長，長期和黨團互動良好，加上支持縣長林姿妙，直呼不能過河拆橋。楊弘旻也說，無黨籍在縣長選舉大力相挺，也很支持縣府政策，既然配合這麼好就繼續合作，但也要看陳要不要。

對於正副議長人選，黨團討論不久就達到共識，有議員私下透露檯面下有運作的痕跡，大家心裡都有默契也沒意見，「英雄所見略同」，過程順利並無波折，也有人覺得話不要說太滿，或許會有變數也說不定。

陳漢鍾持保留態度，尊重國民黨團，對此不予置評，仍強調要尊重在野聯盟，待下周一開會決議，再向外界說明狀況。

國民黨團開會討論，達成共識推舉張勝德角逐議長，副議長部分建議搭配無黨籍陳漢鍾（如圖）。本報系資料照。
國民黨團開會討論，達成共識推舉張勝德角逐議長，副議長部分建議搭配無黨籍陳漢鍾（如圖）。本報系資料照。

國民黨 林姿妙

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