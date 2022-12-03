見華府智庫 朱立倫談兩岸關係：並行「國防」與「對話」
國民黨今發新聞稿表示，國民黨主席朱立倫2日會見華府智庫德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)訪團，會中談及兩岸關係時，朱立倫向對方強調，國民黨並行「國防」(Defense)和「對話」(Dialogue)的「2D戰略」，是現階段最能保衛台灣、守護中華民國的方法，國民黨也將持續「親美、友日、和陸」的外交政策。
國民黨指出，此次訪團由美國前聯邦眾議員Will Hurd、德國前聯邦參議員Marieluise Beck共同率團，成員包括德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀等人。雙方就九合一選舉結果與兩岸關係相關議題交換意見，會談氣氛熱烈融洽。
國民黨表示，訪團首先對國民黨年底選戰的勝選表達祝賀，朱立倫則指出，是因為台灣人民已感受不到蔡英文總統曾承諾的「謙卑、謙卑、再謙卑」，且對民進黨施政在經濟、防疫、民生等方面不滿，以及民進黨多次以抗中保台分化台灣人民作為選戰的武器，做出了強烈回應。
朱立倫稱，人民用手中的選票決定了這樣的選舉結果，是展現了民主常態、也是台灣民主的勝利。
談到兩岸關係時，朱立倫也向對方說，台灣多數民意希望兩岸和平穩定、維持現狀，國民黨在過去執政時期兩岸關係便是和平發展並且維繫溝通管道，是處理兩岸關係最有經驗的政黨。
朱立倫強調，國民黨並行「國防」(Defense)和「對話」(Dialogue)的「2D戰略」，是現階段最能保衛台灣、守護中華民國的方法，國民黨也將持續「親美、友日、和陸」的外交政策。
國民黨表示，本次訪團成員包括: 美國前聯邦眾議員Will Hurd、德國前聯邦參議員Marieluise Beck、歐洲議會歐洲人民黨團副主席Arnaud Danjean、美國海軍前副部長Janine Davidson、美國國家地理空間情報局前局長Robert D. Sharp、歐盟前外交和安全政策高級代表及歐盟執委會副主席特別顧問Nathalie Tocci、瑞典中國研究中心主任Jerker Hellström、德國馬歇爾基金會會長Heather Conley、葛來儀。
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