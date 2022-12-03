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鄭文燦、蔡適應論文抄襲 朱立倫批：蔡英文完全瞎挺

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席朱立倫下午參加北市黨部舉辦的感恩茶會受訪。記者楊正海／攝影
國民黨主席朱立倫下午參加北市黨部舉辦的感恩茶會受訪。記者楊正海／攝影

九合一選舉結束後，民進黨桃園市長鄭文燦與立委蔡適應的台大碩士論文與台北大學博士論文接連再遭認定抄襲。國民黨主席朱立倫下午參加北市黨部舉辦的感恩茶會受訪，批評蔡英文總統前一段時間真的是完全瞎挺，對抗台大，一定要站出來誠心向全民致歉。

朱立倫說，他覺得很感慨，蔡英文總統做為國家領導人，一定要站出來誠心向全民致歉，台灣還是非常有良心、非常重視正義感的社會；民進黨尤其是蔡總統，前一段時間真的是完全瞎挺，甚至要對抗台大，現在不只台大，包括台北大學和各各大學。

朱立倫指出，他覺得蔡總統，不能為了一時的政治利益，這是全民是非價值、道德觀，真的要出來表達嚴肅的道歉 ，社會要很清楚什麼是對的、什麼是錯的、什麼是道德的、什麼是應該的、什麼是不應該的，台灣社會最基本的道德觀、是非感，什麼是對錯，至少要維護住吧？

台北市3選區立委參選人王鴻薇受訪也說，這件事，當然有些學校可能刻意壓到選後才處理，當時在選前，她就曾提出質疑，蔡適應的論文當時已被檢舉很久一段時間，台北大學可能是等到選後才處理。鄭文燦、蔡適應都有論文抄襲，2人現在都有道歉，並不是像林智堅持續說謊。

另外，她認為，台大必須處理陳明通，陳明通的去留都應該要列入考量，若國安局長指導學生，學生都會抄襲，還好意思繼續擔任國安局長嗎？

台大 蔡英文 國安局

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