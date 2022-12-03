國民黨舉辦感恩茶會 向黨員請求支持立委補選
國民黨台北市黨部今天在國軍英雄館舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安及市議員當選人王鴻薇出席活動，在舞台上，朱立倫與蔣萬安牽起王鴻薇的手，跟著北市的市議員當選人一起，請台下的黨員同志再次幫忙，為投入立委補選的王鴻薇拉抬助選。
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