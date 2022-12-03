國民黨舉辦感恩茶會 向黨員請求支持立委補選

國民黨台北市黨部今天在國軍英雄館舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安及市議員當選人王鴻薇出席活動，在舞台上，朱立倫與蔣萬安牽起王鴻薇的手，跟著北市的市議員當選人一起，請台下的黨員同志再次幫忙，為投入立委補選的王鴻薇拉抬助選。 國民黨今天舉辦感恩茶會，台北市長當選人蔣萬安（左）及市議員當選人王鴻薇（右）出席活動，致詞時蔣萬安請台下的黨員同志再次幫忙，為投入立委補選的王鴻薇拉抬助選。記者許正宏／攝影 國民黨今天舉辦感恩茶會，投入立委補選的市議員當選人王鴻薇出席活動。記者許正宏／攝影 國民黨今天舉辦感恩茶會，國民黨主席朱立倫（右）及台北市長當選人蔣萬安（左）出席活動，為國民黨光復台北市的蔣萬安儼然為黨內政治新星，朱立倫一度起身要將主位讓與他坐，兩人相互禮讓。記者許正宏／攝影 國民黨今天舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫（右）、台北市長當選人蔣萬安（左）及市議員當選人王鴻薇（中）出席活動，在舞台上朱立倫與蔣萬安牽起王鴻薇的手，跟著北市的市議員當選人一起，請台下的黨員同志再次幫忙，為投入立委補選的王鴻薇拉抬助選。記者許正宏／攝影

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