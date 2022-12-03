許信良稱2024「朱江配」夢幻名單？ 朱立倫：心在三場延長賽
亞太和平研究基金會董事長許信良列出2024「夢幻名單」，國民黨最適合的組合是國民黨主席朱立倫與前黨主席江啟臣的「朱江配」。朱立倫下午參加北市黨部主辦的感恩茶會受訪指出，他現在是黨主席，百分百的心在努力三場延長賽選舉，他的心全心全力，希望這些候選人能夠當選，大家團結在一起，不會受到任何影響。
這次九合一選舉大勝後，藍營士氣大振，據國民黨內部人士透露，最近想「上船」重披藍袍參選2024立委的人很多，預估未來會有一波入黨或回復黨籍潮。有媒體問，苗栗縣長徐耀昌要回黨了嗎？朱立倫說，「徐縣長是我們的同志啊，謝謝」。
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