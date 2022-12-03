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許信良稱2024「朱江配」夢幻名單？ 朱立倫：心在三場延長賽

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨今天舉辦感恩茶會，國民黨主席朱立倫（左）及市議員當選人王鴻薇（右）出席活動，致詞時朱立倫請台下的黨員同志再次幫忙，為投入立委補選的王鴻薇拉抬助選。記者許正宏／攝影
國民黨今天舉辦感恩茶會，國民黨主席朱立倫（左）及市議員當選人王鴻薇（右）出席活動，致詞時朱立倫請台下的黨員同志再次幫忙，為投入立委補選的王鴻薇拉抬助選。記者許正宏／攝影

亞太和平研究基金會董事長許信良列出2024「夢幻名單」，國民黨最適合的組合是國民黨主席朱立倫與前黨主席江啟臣的「朱江配」。朱立倫下午參加北市黨部主辦的感恩茶會受訪指出，他現在是黨主席，百分百的心在努力三場延長賽選舉，他的心全心全力，希望這些候選人能夠當選，大家團結在一起，不會受到任何影響。

這次九合一選舉大勝後，藍營士氣大振，據國民黨內部人士透露，最近想「上船」重披藍袍參選2024立委的人很多，預估未來會有一波入黨或回復黨籍潮。有媒體問，苗栗縣長徐耀昌要回黨了嗎？朱立倫說，「徐縣長是我們的同志啊，謝謝」。

國民黨 朱立倫 江啟臣 徐耀昌 許信良

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