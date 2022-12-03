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參加全台感恩餐會為2024暖身？ 朱立倫：我只是配角

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席朱立倫下午參加北市黨部主辦的感恩茶會。記者楊正海／攝影
國民黨主席朱立倫下午參加北市黨部主辦的感恩茶會。記者楊正海／攝影

國民黨主席朱立倫下午參加北市黨部主辦的感恩茶會，媒體問他最近都在出席全台各地感恩茶會，是為了2024暖身？朱立倫說，大家都是主角，「我只是配角」。

媒體問朱立倫參加感恩茶會是不是為2024暖身？「總教練會下場打球嗎？」朱立倫指出，「這是我們的責任」對於最艱困選區，不管是高雄、台南、嘉義、屏東，必須去支持同志，在各地必須要感謝大家，「大家都是主角，我只是配角」。

朱立倫說，作為總教練也好、助選員也好，用感恩的心情，也請大家把掌聲給主角、志工及助選員，尤其是蔣萬安張善政侯友宜盧秀燕以及各縣市長。

對於中國官媒發布悼念江澤民的名單，把國民黨可能參選2024人選的名單都列入，包括朱立倫跟新北市長侯友宜。媒體問朱立倫這是不是國共交流的開始？朱立倫說，他接受媒體訪問的時候，表達過希望家屬可以節哀，同時這也代表一個世紀的結束，國民黨的立場就是希望兩岸和平更和平，這個是國民黨所堅定的。

朱立倫 國民黨 侯友宜 盧秀燕 蔣萬安 張善政

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