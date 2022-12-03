台電工會促核二、三廠延役 趙少康：重新評估核四

蔡政府2025非核家園能源政策跳票，台電工會11月30日發函台電公司表示，為穩定供電，請台電公司在安全無虞下，延長核二、三廠發電運轉，緩解供電壓力。中廣董事長趙少康稍早在臉書聲援，呼籲核二三廠延役，核四廠重新評估。並積極投入研究目前國際熱門探討的「小型模組化反應器」。

趙少康表示，蔡英文的2025能源政策一定跳票，綠能不可能達到20%，到時不管是增加燃燒煤還是天然氣以彌補廢核的空缺，不但大幅增加發電成本，而且增加排放溫室氣體，會引起國際譴責制裁。

趙少康表示，當國際紛紛把核能當綠能的時候，民進黨反其道而行，非要廢綠能（核電）而增加非綠能（煤、天然氣），不知道民進黨的邏輯是什麼？只會抱著反核的神主牌不知變通，「反時代 反潮流 反綠能」，真是食古不化冥頑不靈。

趙少康表示，民進黨因廢核使電力捉襟見肘，才會「這裡限電、那裡斷電，這裡降載、那裡降頻」，叫台電吸收的鉅額虧損，其實是轉嫁納稅人負擔。

趙少康也在臉書貼出11月30日台電工會函文台電，內文寫到，近年台商回台擴大投資，半導體業擴廠用電需求攀升，加以能源轉型、碳排、減煤等因素衝擊，備轉容量隨穩定大型基載發電機組陸續除役逐年遞減，台電僅憑電力調度及調節技術機制因應，電網負荷猶如走鋼索，稍有差錯，輿論及各方責難又將排山倒海而來，實非基層同仁能承受。

公文中也說，核二廠2號機將於明年3月14日屆期，在持續運轉安全無虞下，請台電積極研提核二廠及核三廠延役事宜。

趙少康認為，台電工會會發出如此政治不正確的公文，一定已經到了忍無可忍的危急關頭，如果民進黨及蔡英文還是執迷不悟一意孤行，不僅害了台電，更是害了台灣。

他說，除了核二核三廠延役，也應該邀集國際重量級專家對花了3000億的核四廠重新體檢，看看在安全無虞的狀況下能否重新啟用。至於目前國際熱門探討的「小型模組化反應器」，也是台灣必須積極投入的未來趨勢。

趙少康表示，如果是要讓民進黨倒台，就讓民進黨繼續搞他荒腔走板的能源政策，但為了台灣好，民進黨應該懸崖勒馬，趕快回頭才是正道。 台電工會11月30日發函台電公司表示，為穩定供電，請台電公司在安全無虞下，延長核二、三廠發電運轉，緩解供電壓力。圖／取自趙少康臉書

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