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原能會主委謝曉星涉性騷下屬 今起請假接受調查

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
原能會主委謝曉星涉性騷下屬，遭9名立委聯名要求請假接受調查，稍早原能會表示謝曉星今早已向行政院請假。本報資料照片
原能會主委謝曉星涉性騷下屬，遭9名立委聯名要求請假接受調查，稍早原能會表示謝曉星今早已向行政院請假。本報資料照片

原能會主委謝曉星日前被爆出涉嫌性騷擾女下屬風波，9名立委包括民進黨立委林宜瑾、范雲等人今發出聯合聲明，要求謝曉星應立即請假暫停主委職務，且行政院調查小組應自謝曉星請假後重啟調查。對此，原能會剛表示，謝曉星已在今天上午第一時間向行政院請假至調查結束為止。

立委林宜瑾、范雲、王婉諭、洪申翰、林楚茵、林靜儀、吳思瑤、何欣純、陳秀寶今發聲明指出，性別工作平等法第13條揭示，雇主於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。然而謝曉星所涉性騷擾案件有其特殊性，如不立即暫停其主委職務，恐有影響調查結果之嫌。

該聲明指出，謝曉星身為該機關最高主管，原應防治職場性騷擾，卻遭控為性騷擾行為人，如此情況，不但無法期待其自詔己罪，亦恐因其與下屬權力之不對等關係，影響下屬於接受調查期間的表達意願，進而左右調查結果。

謝曉星本人未接電話受訪，但稍早透過原能會發聲明表示，針對9名立委聯名要求請假以利調查乙事，他感謝立委的指教，並已於今日上午第一時間向行政院請假至調查結束為止。

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性騷擾 原能會 謝曉星

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