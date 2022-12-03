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部分滅火器含有致癌物 監院糾正消防署

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

監察委員浦忠成、蘇麗瓊、田秋堇今天表示，消防署未確實監督滅火器、滅火藥劑的登錄機構執行認可業務，導致市場查核檢驗時，部分滅火器含有致癌物結晶型二氧化矽，且含量最高達15.9%，監察院日前已通過糾正消防署。

三位監委表示，先前針對滅火器乾粉藥劑含有一級致癌物結晶型二氧化矽的管理機制立案調查，發現消防署民國109年已要求滅火器、滅火器用滅火藥劑的登錄機構於辦理認可作業時，廠商應檢具安全資料表（SDS）、出具國內第三公證機構檢測報告及資訊揭露，並進行查核抽驗

三位監委指出，揭露文件顯示，相關登載資料有自相矛盾、顏色不符的情況，且後市場查核時，也發現結晶型二氧化矽檢驗結果與原SDS文件的含量未符（原登載資料為未檢出，檢驗結果為1.34%~4.04%）。

三位監委說，行政院環境保護署日前就21件取得環保標章的乾粉滅火器進行後市場查核，其中5件產品含有結晶型二氧化矽（原登載資料均為未檢出），最高者達15.9%，消防署竟解釋，市售認可品抽驗之法令依據、邏輯及品目數量與該署環保標章之抽樣不盡相同。

三位監委表示，消防署未能確實監督登錄機構執行認可業務，且事件發生後仍僅重申法令規範，卻未重新全面審視、逐一清查既有型式認可申請文件，確認是否以不實資料取得認可，也未追溯上游乾粉藥劑來源、追查下游使用工廠及其填裝型號，以杜爭議，確有怠失。

三位監委指出，滅火器乾粉藥劑因僅規範主成份，對添加物比率的規定未明，導致無法有效管理而衍生健康危害風險，調查期間已促使消防署將乾粉滅火藥劑產品由源頭管制，逐步限制添加物結晶型二氧化矽的成分比率，限制添加物結晶型二氧化矽的成分為不得在0.1%以上，並修正滅火器用滅火藥劑認可基準及實施期程。

抽驗 行政院 蘇麗瓊

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