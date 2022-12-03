「完成階段任務」 宜蘭議長張建榮卸任後有意辭黨部主委

宜蘭縣議會議長張建榮從政逾40載，今年交棒兒子張勝德，不再參選，身兼國民黨宜蘭縣黨部主委的他表示，12月25日議長改選後，就會向中央黨部請辭主委。但他肯付出又具資歷，地方人士預料黨主席朱立倫將全力慰留他。

75歲張建榮一路從宜蘭市民代表會副主席、主席，轉戰議會繼續服務，不只擔任2屆副議長，4屆議長更曾3連霸。2016年5月18日接任國民黨宜蘭縣黨部主委，一任2年，去年新續聘，任期到明年12月31日，他今年沒有參選議員，這個月底卸任議長後，也會向中央黨部請辭主委，他說，這次堅持要離開，不然政治再做下去沒意思了。

朱立倫去年當選國民黨主席，張建榮一度要卸下主委職務。他說，因為朱不給他退，還請了縣長林姿妙來請託，林縣長也以要拚選舉為由，拜託他再繼續當主委帶領選戰。

「完全階段性任務」，張建榮提名輔選完成五合一輔選，藍營這次在宜蘭也選得非常漂亮。他建議，縣黨部主委一職交由縣長林姿妙擔任，先前是因她要再選，不好推辭，下次林不再拚連任，自己也應該要接下主委職務；另外國民黨宜蘭縣黨部副主委林明昌非常優秀，資歷豐富、人面廣闊，是不錯的人選。

國民黨各縣市黨部沒錢沒人，黨部主委經常要向各界募捐且肯出錢，婚喪喜慶的花籃不可少，若遇選舉還要到各鄉鎮市輔選，出錢出力，這個職務並不好當，張建榮這幾年來為黨部全力付出，黨員也都看在很裡。他說，自己退休後還有營造事業，希望養生旅遊過自己的生活。

張建榮這屆的黨部主委任期還沒到，地方預料朱立倫會全力慰留他，畢竟政壇上像他如此有實力又肯付出的人並不多。被問到若是被慰留？他淡淡的說，「再想下一步」。

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