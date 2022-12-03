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2024夢幻名單賴鄭配？ 鄭文燦：首要之務是徹底檢討敗選

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦說，現在的首要之務就是徹底檢討敗選，能夠真切的反應人民的心聲，特別是民進黨的檢討是多元的、開放的，並沒有上限。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦說，現在的首要之務就是徹底檢討敗選，能夠真切的反應人民的心聲，特別是民進黨的檢討是多元的、開放的，並沒有上限。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午參加市政行程受訪，媒體問民進黨前主席許信良指出民進黨2024的總統、副總統夢幻名單是賴清德、鄭文燦配，認同嗎？鄭文燦說，現在的首要之務就是徹底檢討敗選，能夠真切的反應人民的心聲，特別是民進黨的檢討是多元的、開放的，並沒有上限。

鄭文燦表示，民進黨從提名、輔選到政策主張，到執政表現，都可以檢討，特別是有些選民透過選票，表達了他們的訊息。不管是不投票，或者是沒有投給民進黨，都有相當的意義，這樣的意義是希望能夠聽到、能夠調整、能夠改變，做為一個政黨，它的生命在於人民的支持，一定要從人民的角度來檢討這次敗選的成因。

鄭文燦說，這方面的檢討仍然是目前最重要的工作，他也會參與，也會盡量的把各方的意見彙整好，做為謙卑反省的參考，將來才有再出發的契機。

檢討包含內閣總辭嗎？鄭文燦說，內閣是屬於政務的事情，黨務、政務的檢討是包括黨的提名、輔選、政務的執政表現等等，政務部分，當然是府跟院的事情。

鄭文燦 民進黨 內閣

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