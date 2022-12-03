林聰賢父逝今公祭 蔡英文親致哀 被問鄭文燦論文案她這樣反應

財團法人中央畜產會董事長、農委會前主委、宜蘭縣前縣長林聰賢的父親林坤榮上月中旬辭世，享耆壽90歲，家屬今天在宜蘭縣員山福園舉行公祭，各界人士前來悼念與致意。蔡英文總統送上輓聯也親自到場，停留約3分鐘，離開前被問及桃園市長鄭文燦論文案一事，她一度停下腳步，未回應隨即快步上車離去。

林坤榮11月12日逝世，林家今天在員山福園舉辦公祭，政商人士陸續到場致意，蔡總統親自前來，表達對老先生的敬悼之意，早上9點22分抵達，在民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇、宜蘭市長江聰淵陪同下，進入會場上香致意。農委會2名副主委及團隊、宜蘭縣前縣長劉守成、監委田秋瑾、立委陳歐珀、宜蘭縣府團隊等都前來悼念。

藍綠政治人物致贈花籃、輓聯，蔡總統送上「碩德永昭」白蘭花，會場花籃亦有副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院游錫堃、監察院長陳菊、農委會主委陳吉仲、桃園市長鄭文燦，宜蘭縣長林姿妙也送上白蘭花致意；奉花芳名錄有政商界、教育界、國外友人等。 財團法人中央畜產會董事長、農委會前主委林聰賢的父親林坤榮上月辭世，蔡英文總統今天出席公祭，表達敬悼之意。記者林佳彣／攝影 蔡總統離去去被問及桃園市長鄭文燦論文案一事，未回應隨即離去。 記者林佳彣／攝影

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