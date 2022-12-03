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原能會主委涉性騷女下屬 9立委要求暫停職務接受調查

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
聲明提出兩大要求，謝曉星立即請假，性騷擾案件調查自原能會主委謝曉星請假日起重新啟動。本報資料照片
聲明提出兩大要求，謝曉星立即請假，性騷擾案件調查自原能會主委謝曉星請假日起重新啟動。本報資料照片

原能會主委謝曉星日前被爆出涉嫌性騷擾女下屬風波，民進黨立委林宜瑾、范雲等9人今天發出聯合聲明，要求謝曉星應立即請假暫停主委職務，且行政院調查小組應自謝曉星請假後重啟調查。

立委林宜瑾、范雲、王婉諭、洪申翰、林楚茵、林靜儀、吳思瑤、何欣純、陳秀寶今天發出聲明指出，性別工作平等法第13條揭示，雇主於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。然而謝曉星所涉性騷擾案件有其特殊性，如不立即暫停其主委職務，恐有影響調查結果之嫌。

該聲明指出，謝曉星身為該機關最高主管，原應防治職場性騷擾，卻遭控為性騷擾行為人，如此情況，不但無法期待其自詔己罪，亦恐因其與下屬權力之不對等關係，影響下屬於接受調查期間的表達意願，進而左右調查結果。

聲明提出兩大要求，謝曉星立即請假，性騷擾案件調查自原能會主委謝曉星請假日起重新啟動。

謝曉星 性騷擾 原能會

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