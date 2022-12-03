前立委林麗蟬接基隆綜發處長 謝國樑：當市民溝通橋梁
基隆市長當選人謝國樑今天公布基隆市府第三位「小內閣」名單，前立委、現任國民黨婦女部主任林麗蟬擔任基隆市綜合發展處長。謝國樑表示，林麗蟬長期關注婦女與新住民權益，盼做為市民與市府溝通的重要橋梁。
林麗蟬是暨南大學東南亞學系博士，曾任第九屆立法委員、高雄市政府新住民專案辦公室執行長，也是國民黨婦女部主任、全國移民團體聯合總會總會長、內政部外籍配偶照顧輔導基金委員。
謝國樑表示，林麗蟬兼具監督與行政的相關經驗，相信未來在林麗蟬的襄助下，讓基隆市政府的各項政務能夠順利運行，期盼她能夠運用自身豐富的歷練與經驗，幫助基隆市政府監督政務進度、考核、法制、文書、資訊、與市府內部庶事，讓市府順利運作。
林麗蟬說， 很開心有機會加入「有愛城市」的團隊，每一位生活在基隆的朋友，從早期的原住民、客家、閩南、外省、或是近幾十年剛加入基隆的「新移民」，會盡一切努力來照顧市民，也歡迎大家加入基隆，找到屬於自己樂活的地方，一起共榮，一起共好，一起共老。
謝國樑說，綜合發展處是市民與市府溝通的重要橋梁，如1999市民熱線，法制訴願、消費爭議調解，每一項都是解決民眾迫切需求的重要管道，林麗蟬不僅曾任民意代表，更是一位充滿慈愛的母親，相信能夠發揮服務精神與熱忱，一同將基隆打造成為亞洲最有愛的城市。
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