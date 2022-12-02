我國太平島軍演越南稱「犯主權」 外交部駁：無法接受

有媒體報導，越南外交部發布聲明，指稱台灣於11月29日在太平島周邊水域進行的例行性實彈射擊是「嚴重侵犯」越南主權，外交部表示，無法接受越南說法，太平島屬於中華民國領土，不容質疑，中華民國台灣政府有權在太平島上及其相關海域行使做為主權國家的一切權利。

外交部表示，對於越南外交部12月2日聲稱，我國在太平島周邊水域進行例行性實彈演習，是「嚴重侵犯」越南對群島的主權，且將引發緊張情況並使該海域局勢「複雜化」，無法接受越南說法，且外交部嚴正回應如下：

中華民國台灣政府重申對南海諸島及其相關海域享國際法及海洋法的一切權利。太平島屬於中華民國領土，不容質疑，我國政府有權在太平島上及其相關海域行使做為主權國家的一切權利。

外交部指出，蔡英文總統曾於2016年提出「四點原則」及「五項做法」，期與國際社會在此基礎上共同妥善處理南海議題，並願意秉持平等共榮精神，參與南海相關協商機制，與相關國家共同促進南海區域的和平與穩定。

外交部重申，四點原則包括：一、南海爭端應依據國際法及海洋法，包括聯合國海洋法公約，以和平方式解決；二、台灣應納入多邊爭端解決機制。

三、相關國家有義務維護南海航行和飛越自由；四、中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域之和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。